Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte in Falkensee ein Fahrrad-Dieb gefasst werden. In der Nacht zu Sonntag beobachtete ein Bürger, wie sich am Bahnhof Finkenkrug in der Karl-Marx-Straße zwei von insgesamt drei Jugendlichen an Fahrrädern zu schaffen machten. Die gerufene Polizei sah drei Tatverdächtige mit Fahrrädern, die diese vor Ort zurückließen und wegrannten, als sie die Polizisten bemerkten. Ein 17-jähriger Falkenseer konnte allerdings gestellt werden. Wie sich herausstellte, waren die Fahrradschlösser der zwei Räder gewaltsam entfernt worden. Die Räder wurden von der Polizei sicher gestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen richten sich auch gegen die unbekannten Mittäter. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland oder gerne auch an jede andere Polizeidienststelle.