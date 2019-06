Sandra Euent

Falkensee (MOZ) In der Nacht zu Sonntag bemerkte ein Anwohner zwei Jugendliche, die sich an den Autos in der Nähe der Falkenseer Stadthalle aufhielten. Immer wieder hörte er auch Zischgeräusche. Dies meldete der Bürger der Polizei. Anschließend folgte er den Jugendlichen, stellte diese und konnte sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die beiden 15-jährigen Falkenseer hatten von mindestens zehn geparkten Autos ein oder mehrere Autoreifen zerstochen. Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen an die Eltern übergeben, die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.