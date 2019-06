Gymnasium bekommt Kondomautomaten

OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Schüler des Hohen Neuendorfer Marie-Gymnasiums können sich künftig auch während der Schulzeit kostengünstig mit Kondomen versorgen. Ein Automat soll dort ab Mittwoch zur Verfügung stehen.

Den Kondomautomaten will die in Hamburg ansässige Organisation "Jugend gegen Aids" am Mittwoch der Schule übergeben, teilte sie am Dienstag mit. Hintergrund: Infektionsraten von sexuell übertragbaren Krankheiten würden in Deutschland stetig ansteigen. "Jugend gegen Aids" setzt sich nach eigenen Angaben für "sexuelle Gesundheit" ein

Ein Schwerpunkt der Arbeit in Deutschland "ist die bundesweite Aufklärungsarbeit in Schulen, Ausbildungsbetrieben und Hochschulen", heißt es in der Einladung für die Veranstaltung im Marie-Curie-Gymnasium. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert die gemeinnützige Organisation dabei. Außerdem bietet "Jugend gegen Aids" Schulen an, gegen eine geringe Kostenbeteiligung ein Kondomautomaten aufzustellen. Dort können Jugendliche günstige Kondome kaufen und sich zuverlässig gegen sexuell übertragbare Krankheiten und Infektionen schützen.