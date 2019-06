Frischekur für Schulfassade

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Ein Jahr Bauzeit haben die Schüler der Bruno-Hans-Bürgel-Gesamtschule überstanden. Seit Sommer 2018 wurden die Fassaden der beiden Haupthäuser der städtischen Bildungseinrichtung energetisch saniert und erhielten dabei auch einen auf eine UNESCO-Projektschule abgestimmten Farbanstrich. Rund 1,5 Millionen Euro wurden investiert.

Die Baumaßnahmen beinhalteten unter anderem die Fassadensanierung durch Anbringen eines mineralischen Wärmedämmverbundsystems gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV). Zusätzlich erfolgten die vertikale Abdichtung der Kelleraußenwände sowie die Erneuerung der Dacheindeckung samt der Dachentwässerung, wie die Stadt Rathenow über ihr Sanierungsprojekt mitteilt. Lose und fehlende Putzflächen wurden saniert bzw. ersetzt. An den Fenstern wurden Außenraffstores mit Horizontallamellen montiert. Sie dienen dem Sonnenschutz der Räume.

"Die erforderliche Dämmstoffdicke von bis zu 16 Zentimeter wurde aus konstruktiven Gründen auf stellenweise 18 Zentimeter erhöht", so der Bauherr. Ursächlich für diese Maßnahme war die Einbindung der Raffstorekästen in die Dämmebene.

Begonnen wurde die Maßnahme mit ersten Arbeiten im Sommer 2018. Seitdem sind 1,5 Millionen Euro in die Sanierung des Ensembles investiert worden, 900.000 Euro stammen aus dem Konjunkturpaket I der Bundesregierung. Den Differenzbetrag brachte die Stadt aus Eigenmitteln auf.

Für die energetische Sanierung des Mittelteils der Schule, der die beiden Hauptgebäude verbindet, wurde bereits ein Antrag auf Förderung gestellt und abgelehnt. Nun hat die Stadt einen zweiten Förderantrag eingereicht, um diesen Gebäudeteil ebenso dämmen und modern gestalten zu können. "Im Ergebnis der Sanierungsmaßnahmen soll der Energiebedarf des Gebäudekomplexes erheblich gesenkt werden", begründet die Stadt die umgesetzte und die weiter angestrebte Maßnahme. Für die Amortisierung der Kosten ist ein Zeitraum von zirka 30 Jahren veranschlagt.

Die Bruno-Hans-Bürgel-Gesamtschule ist seit vielen Jahren UNESCO-Projektschule. Dieser Umstand spiegelt sich in der Farbgestaltung an der Fassade wieder, wie Carmen Euen vom projektleitenden Architekturbüro gegenüber BRAWO ihre Planung beschreibt. Die Giebelgestaltung sei von der Schule selbst entwickelt worden und verweist darauf, dass die Geschichte der Schule weiter zurückreicht, als ihr Gebäude alt ist.

In ihrer bisherigen Erscheinung besteht das Schulgebäude seit seiner Errichtung Anfang der 1970er Jahre. Es handelt sich um einen Gebäude vom Typ Erfurt TS 69 in doppelter Ausführung. Die Schule ist 1972 in das Haus gezogen, nachdem sie ihren Gebäuden in der Goethe- und Jahnstraße entwachsen war. Im Bruno-Baum-Ring lernten Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse (Polytechnische Oberschule/POS).

Heute schult die Bildungseinrichtung im Osten der Kreisstadt Siebentklässler ein und begleitet sie teils bis zum Abitur in Klasse 13. Nach Profilierung mit Sport wurde sie 2010/11 als sportlichste Schule Brandenburgs ausgezeichnet. Sie ist nicht nur UNESCO-Projektschule, sondern unterhält auch Partnerschaften zu den Bundesligisten Alba Berlin (Basketball) und Herta BSC (Fußball).