Erfolgreicher Auftritt der Achtjährigen

Ramona Horn-Makoschey

Eisenhüttenstadt Die acht- und neunjährigen Schwimmer der SG Aufbau Eisenhüttenstadt haben erfolgreich die Landes-Bestenermittlung in Eberswalde bestritten. Diese standen wie in jedem Jahr kurz vor den Sommerferien in Eberswalde an. Alle Vereine des Landes Brandenburg schickten ihre Besten für 50-Meter-Freistil, 50-Meter-Rücken, 50-Meter-Brust und den 25-Meter-Schmetterling beziehungsweise 25-Meter-Delphinbeine an den Start.

Auch eine kleine Schwimmgruppe der SG Aufbau kämpfte in Eberwalde um den Titel bester Schwimmer im Jahrgang 2010 und 2011. Die beste Sportlerin der Eisenhüttenstädter war an diesem Tag Isabella Dewerne (Jahrgang 2011). Isabella Dewerne unterlag nur über 50-Meter-Freistil, konnte aber über alle anderen Strecken (50 m Rücken, 50 m Brust, 25 m Delphinbeine) zu Gold schwimmen. Die 50-Meter-Freistil beendete sie als Zweite.

Fiona Juderjahn beeindruckt

Auch ihre Vereinskameradin Fiona Juderjahn beeindruckte mit tollen Zeiten und Platzierungen. Über 50-Meter-Rücken und 25-Meter-Delphinbeine war nur Isabella Dewerne schneller, so dass Fiona Juderjahn zwei Mal Silber erkämpfte und über 50-Meter-Freistil noch Bronze erschwamm.

Ande Bührig (Jahrgang 2010) siegte in Bestzeit über 50-Meter-Rücken und über 25-Meter-Schmetterling und durfte als Zweiter auf das Siegerpodest über 50-Meter-Freistil. Erwin Benke (Jahrgang 2011) freute sich über Silber über 25-Meter-Delphinbeine. Geschwächt durch eine Erkältung ging Lenny Schmidt (Jahrgang 2011) an den Start. Deshalb besonders beachtlich sein vierter Platz über 50-Meter-Freistil. Fynn Jonas Kreßler (Jahrgang 2011) und Ben Wagner (Jahrgang 2010) erreichten mit Platz 12 ihre besten Einzelergebnisse.