Andacht mit Taizé-Musik für Frieden

Uckermark Vier Kirchen haben für heute um 18 Uhr zu einer Ökumenischen Friedensandacht in der Katholischen Kirche Schwedt eingeladen. Vorbereitet wurde diese von den Evangelischen Gemeinden Schwedt und Angermünde, den Katholischen Gemeinden Schwedt und Angermünde, der Französisch-Reformierten Gemeinde Schwedt und Angermünde sowie von der Freien Christengemeinde Schwedt.

Zum Anlass der Friedensandacht schreiben die Oganisatoren: "Jeden Tag werden wir damit konfrontiert, wie sehr der Frieden der Welt gefährdet ist. Wir hören von Kriegen an vielen Stellen der Welt, Terror und Unterdrückung. Dazu kommt, dass die Sprache der Politiker in vielen Ländern immer rauher wird. Statt Frieden erleben wir Ausgrenzung und eine Zunahme extremistischer Strömungen; auch in unserem eigenen Land. Dabei fängt Frieden nicht dort irgendwo an, sondern bei uns selber, in unserem Umfeld. Wir wollen deshalb in einer ökumenischen Friedensandacht um den Frieden bitten und beten. Dazu hören wir Texte aus der Bibel. Wir singen und hören meditative Musik aus Taizé."

Die Andacht beginnt um 18 Uhr in der Katholischen Kirche Schwedt. Gäste sind willkommen.