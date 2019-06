Landtag ehrt Eberswalderin

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Für ihr Engagement auf den Spuren jüdischen Lebens ist die Eberswalderin Ellen Grünwald (50) vom Landtag mit der Verdienstmedaille des Landes Brandenburg geehrt worden. Das teilt das Büro von Grünen-Fraktionschef Axel Vogel mit. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte Grünwald für die hohe Auszeichnung vorgeschlagen. Geehrt wurden bei der Veranstaltung in Potsdam am Freitag mit ihr 24 Brandenburger, die sich um das Gemeinwesen im Land verdient gemacht haben.

Seit mehr als 15 Jahren recherchiert Ellen Grünwald zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Eberswalde. 2008 hatte sie das "Eberswalder Gedenkbuch für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus" vorgelegt. Ihr ist es mitzuverdanken, dass heute fast 40 Stolpersteine an einstige jüdische Mitbürger in der Stadt erinnern. Sie bietet thematische Stadtführungen an. 2018 hatte sie für ihr Engagement auch den Demokratiepreis der Bürgerstiftung Barnim Uckermark erhalten.