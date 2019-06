Frauenfrühstück thematisiert Ernährung

Stefanie Ender

Fürstenwalde (MOZ) Über gesundes Essen weiß der selbstständige Ernährungsberater Björn Merten aus Fürstenwalde Bescheid. Beim monatlichen Frauenfrühstück in der Fürstenwalder Kulturfabrik erzählte er den rund 50 Frauen, die am Dienstag zusammenkamen, welche Ernährungsmythen nicht stimmen und welche wahr sind.

"Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag" war eine jener Mythen, die er in seinem einstündigen Vortrag widerlegte. Zum nächsten Frauenfrühstück lädt das Team "Frauen in der Kulturfabrik" nach der Sommerpause am 13. August ein.