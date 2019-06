Distanzen von 60 Meter bis zehn Kilometer

Carsten Stephan

Schwedt Beim 36. Internationalen Läufer-Zehnkampf waren unter den 137 Teilnehmern aus acht Nationen auch zwei Starter aus Schwedt dabei. Für Carsten Stephan war es die erste Teilnahme, während Detlef Barsch (Schwedter Hasen/TSV Blau-Weiß) bereits in den 90er-Jahren Erfahrung bei diesem Wettbewerb in Thüringen sammelte.

An drei Tagen wurden im Stadion die Strecken 60, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500, 3000 und 5000 m absolviert – am Abschlusstag standen für alle dann noch die zehn Kilometer an. Stephan belegte in der Altersklasse 45 einen zehnten Rang und im gesamten Teilnehmerfeld der Männer Platz 43 von 73 Finishern. Barsch konnte sich nach mehrfachem Führungswechsel vor sehr starker Konkurrenz aus den Niederlanden und Tschechien durchsetzen und gewann am Ende in der Altersklasse 50.

Erwähnenswert sind dabei insbesondere sein Unterbieten der Normzeiten für die Deutschen Meisterschaften über 800 und 1500 m sowie der Gewinn der jeweiligen Zeitläufe über diese beiden Distanzen und die 3000 m.

Gesamtplatz 20 und Rang sieben über zehn Kilometer waren der Lohn für diese sehr starke Leistung von Detlef Barsch.