KMBD bestätigt Bombenfund – Entschärfung entscheidet sich am Mittag

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Wie der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Mittwochmorgen bestätigt hat, handelt es sich um die Verdachtspunkte in der Lehnitzstraße tatsächlich um zwei Bomben.

Gegen Mittag sollen dann die entscheidenden Informationen vorliegen, wie die Sprengkörper bezündert sind, in welchem Zustand sie sich befinden und ob es tatsächlich zu einer Entschärfung am Donnerstag kommt. Von dem etwaigen Sperrkreis wären knapp 10 000 Oranienburger betroffen, die ihre Wohnungen verlassen müssen.

Betroffen wäre dann auch der Bahnverkehr, ab 8 Uhr würde kein Zug mehr in Oranienburg halten, ab 9.15 Uhr wäre der Bahnverkehr gänzlich eingestellt. Im Sperrkreis fährt dann auch ein Shuttlebus, der Anwohner zur Turnhalle Germendorf bringt. Start ist um 7.40 Uhr am Südcenter. Sollten beide Entschärfungen problemlos ablaufen, wäre mit einer Entwarnung wohl am Nachmittag zu rechnen.

