Urlauben mit Weltstars

Belek. (MOZ) Weißer Sand zwischen den Zehen, Salz auf der Haut, Pinienduft in der Luft. Dazu eine gehörige Portion Stil, dann fühlt es sich so an wie im Regnum Carya in Belek, nur 25 Kilometer vom Flughafen Antalya entfernt. Das sonnenverwöhnte Ganzjahresziel an der Türkischen Riviera ist nicht nur Hotspot für Golfer – auch Familien finden hier ihr Glücksgefühl. Für den nötigen Kick sorgt das Luxusresort in diesem Jahr mit der Real Madrid Fußballschule, den Sommerkonzerten mit Weltstars sowie dem freien Eintritt in den nahegelegenen größten Freizeitpark der Türkei.

Die in 2018 gestartete Live in Concert-Reihe des Regnum Carya bringt auch heuer wiederPopgrößen auf die Hotelbühne: Während vergangenes Jahr unter anderem die britische Pop-Ikone Rita Ora, Sir Tom Jones und Anne-Marie sowie Dua Lipa das Publikum begeisterten, werden in den kommenden Wochen weitere internationale Acts erwartet. Den Anfang macht James Arthur am 18. Juni. Der britische Sänger und Musiker wurde 2012 über Nacht zum Star und seine Debütsingle "Impossible" zum Welthit. Seine Songs sind emotional und persönlich. "Say You Won’t Let Go" aus seinem neuen Album Back from the Edge ist aktuell mit über 8 Millionen Verkäufen weltweit bisher Arthurs erfolgreichster Song. Weiter geht es am 10. Juli mit Jason Derulo. Der Dancepop-Überflieger wird sowohl optisch als auch tänzerisch seinen Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis bieten. Am 6. August 2019 steht Powerfrau J.Lo auf der Regnum Carya Bühne. Sie gehört mit 80 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Mit alten Hits wie If you had my love und weiteren Chartstürmern wie Love Don’t Cost a Thing, Jenny from the Block oder Ain’t Your Mama wird die quirlige Latina aus der Bronx ihre Fangemeinde in der Türkei einheizen. Der britische Popstar Anne-Marie war bei ihrem Auftritt von der türkischen Fangemeinde in Belek letztes Jahr so begeistert, dass sie am 25. August wieder zurückkehrt. Die 28-jährige Londoner Songwriterin und Sängerin sowie mehrfache Weltmeisterin im Shōtōkan-Karate wurde Ende 2018 zur Durchbruchskünstlerin des Jahres gekürt.

Real Madrid, spanischer Rekordmeister und aktueller UEFA Champions League Sieger, heißt in diesem Jahr wieder seine kleinen Fußballfans auf den Trainingsplätzen des Regnum Carya in Belek willkommen. Die weltbesten Trainer der Fundación Real Madrid zeigen den kleinen Kickern im Alter von 6 bis 16 in einwöchigen Programmen wie sie dribbeln, passen und Tore schießen können – ganz wie Profis. Die Kursgebühr in Höhe von 200 Euro pro Kind für Hotelgäste des Regnum Carya und Partnerhotel Zeynep Hotel (250 Euro pro Kind für externe Gäste) beinhaltet neben dem Training ein Trainingsset, ein unterzeichnetes Diplom der Fundación Real Madrid zum Ende des Trainingslagers sowie eine Madrid-Clubkarte.

Land of Legends eröffnete am 1. Juli 2016 als größter Freizeitpark der Türkei, nur fünf Minuten vom Regnum Carya entfernt.Der Vergnügungspark ist vor allem für seine spektakulären Erlebnisrutschen, aber insbesondere für seine Hauptattraktion, dem Water-Coaster "Typhoon" bekannt – eine Mischung aus Achter- und Wildwasserbahn. Neben zahlreichen Tieren wie Delfine, Beluga-Wale und Tiger stehen im Park auch viele Bars, Restaurants und Shoppingmöglichkeiten zur Verfügung. Regnum-Gäste erhalten während des gesamten Hotelaufenthaltes freien Eintritt mit grenzenlosem Spaß. Land of Legends ist jedes Jahr von Mai bis Oktober geöffnet.

Das Fünf-Sterne Regnum Carya Golf & Spa Resort gilt seit der Eröffnung im Frühjahr 2014 als Aushängeschild von Belek. Die Luxusanlage mit exquisitem privaten Strand und stylishen Unterkünften setzt auf Innovation. Der Eventbereich wurde als die größte Arena der Türkei komplett erneuert, für Shows wie Fire of Anatolia oder Alice in Wonderland. Neben der großartigen Auswahl an Restaurants, verwöhnen neue Snack- und Steak-Restaurants anspruchsvolle Gaumen.

