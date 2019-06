Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Am Freitag wird im Kanal vor Schwedt Fundmunition gesprengt.Taucher haben bei der Absuche der geplanten Flussbadestelle eine Panzersprenggranate gefunden. Mehr als 100 Einwohner in Ufernähe müssen am Vormittag für voraussichtlich zwei Stunden ihre Häuser verlassen.