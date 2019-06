dpa

Berlin (dpa) Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw im Berliner Stadtteil Buch ist am Mittwoch ein Autofahrer eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Der Lkw sei an einem Autohaus zum Stehen gekommen, teilte die Feuerwehr per Twitter weiter mit. Der Lkw kam gegen 11.50 Uhr aus ungeklärten Gründen in der Schwanebecker Chaussee von der Fahrbahn ab. Kurz darauf prallte er mit dem entgegenkommenden Auto zusammen, wie eine Polizeisprecherin sagte.