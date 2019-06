Ein Nachtigallenkonzert

rez

Milow Es ist Sommer: Vielstimmig zwitschern die Vögel vom ersten Sonnenstrahl bis in die Dämmerung. Doch die Nacht gehört ihr, der Nachtigall. Dieser unscheinbare kleine Vogel mit seinem gewaltigen Repertoire an Liedern und Stimmen hat von jeher Dichter wie Komponisten gleichermaßen fasziniert und dazu beflügelt, ihren Gesang in Worten und Tönen einzufangen.

Am Samstag, 22. Juni, um 20.00 Uhr ist ihr Gesang auf ganz besondere Art und Weise in der Milower Kirche zu hören. Die Wahlhavelländerin und Schauspielerin Laurin Katharina Singer und das Blockflötenquartett der Kantorei Premnitz-Milow unter Leitung von Elisabeth Hendrich leihen an diesem Sommerabend der Nachtigall ihre Stimmen. Zu Gehör kommen Weisen unter anderem von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, John Dowland, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Texte von Joachim Ringelnatz, Joseph von Eichendorff und Franz von Assisi. Laurin Katharina Singer hatte nach dem Studium der Germanistik und Geschichte in Bamberg eine Schauspielausbildung in Berlin absolviert und ist nun deutschlandweit mit ihren Programmen unterwegs.