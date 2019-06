Brand in Gronenfelde endet glimpflich

René Matschkowiak

Frankfurt "Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert", atmet der Geschäftsführer der Gronefelder Werkstätten Frank Hoffmann auf. Am Mittwoch um die Mittagszeit wurde die Feuerwehr alarmiert, weil in der Tischlerei der Gronefelder Werkstätten ein Feuer ausgebrochen war. Der Grund war ein technischer Defekt einer Maschine, der die Späne in der Absauganlage entzündete.

"Die Feuerwehr war wirklich schnell vor Ort", so Hoffmann. "Außerdem hat die Evakuierung der Mitarbeiter hervorragend geklappt". Weder Verletzungen bei Menschen noch einen größeren Sachschaden gibt es zu beklagen. "Das Feuer wurde gelöscht. Außerdem wurden die Rohre der Absauganlage geöffnet, die Glut rausgenommen und die Anlage freigeblasen und somit von den Spänen entleert", erklärt Einsatzleiter Burkhard Blasche. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Wehren Kliestow und Stadt-Mitte sowie der Rettungsdienst.