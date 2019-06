Softair-Waffe im Fußraum

MOZ

Wittstock Mit einer Softair-Waffe, einem Luftdruckgewehr und 1 200 unverzollten Zigaretten im Auto ist eine 63-Jährige in eine Verkehrskontrolle geraten. Polizeianwärter hielten die Frau am Dienstag kurz nach 10 Uhr an der Wittstocker Kettenstraße. Dabei sahen sie im Fußraum des Beifahrersitzes die Soft­air-Waffe. Bei der weiteren Durchsuchung fanden sich auch die andere Waffe sowie die Schmuggelzigaretten. Die Frau gab an, die Waffen zur Selbstverteidigung mit sich zu führen. Nun muss sie sich unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes verantworten.