Imbiss mit syrische Spezialitäten

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Das Meet & Eat am Bahnübergang in Beeskow hat eröffnet. Samara Bakkour, Mahmoud Sharfo, Talal Schikh Jeld und Meidas Mohammad (v. l.) bieten den Gästen syrische Speisen. Auch einige deutsche Nudelgerichte finden sich auf der Karte. Zum Freisitz gehören Tische, die im Schatten einer Kastanie stehen. Alkoholische Getränke gibt es beim Syrer nicht. Geschäftsinhaber Mahmoud Sharfo war in seinem früheren Leben Rechtsanwalt. Nach der Flucht aus Syrien in den Libanon führte er schon einen Imbiss. Es würde in Syrien nur einen Monat dauern, so ein Geschäft zu eröffnen, sagt er. In Beeskow seien es fast zwei Jahre gewesen. Aber die Behörden waren immer hilfsbereit, berichtet Sharfo.