Zweiter Nachteinsatz für Schöneicher Wehr

Schöneiche Zum zweiten Einsatz wegen Blitzeinschlags in zwei Tagen musste die Schöneicher Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch ausrücken. In der Leibnizstraße war gegen 1.40 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Nachbarn halfen dem älteren Bewohner, der allein war, aus dem Haus. Er kam in eine Klinik. Das Gebäude ist laut Polizei nicht bewohnbar, der Schaden lasse sich noch nicht beziffern. 30 Feuerwehrleute auch aus Woltersdorf waren im Einsatz, berichtet Schöneiches Wehrführer Sven Majewski. In der Nacht zuvor mussten die Einsatzkräfte in die Friedrichshagener Straße ausrücken. Im Vorgarten des Restaurants "Tannenhof" war eine Tanne durch Blitzeinschlag gespalten worden.