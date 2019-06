Bunte Puppen für’s Buchholzer Jubiläum

Stefanie Ender

Buchholz (MOZ) Hier und da zupft sie noch an den Perücken oder rückt Füllungen und Gliedmaßen zurecht. Gisa Kirchhoff möchte, dass die Puppen, die in Buchholz vor und hinter Gartenzäunen, am Dorfteich oder zum Beispiel vor der Feuerwehr stehen, gut aussehen. "Die letzten drei Regengüsse haben ihre Spuren hinterlassen", sagt sie. Mit ihrem Mann Helmut hatte sie die Idee, selbst gebastelte Puppen im öffentlichen und privaten Raum aufzustellen – als Vorbereitung zu den Festlichkeiten, die am Wochenende stattfinden. Denn Buchholz feiert gleich zwei Jubiläen, die Ersterwähnung des Ortes vor 775 Jahren und den 110. Geburtstag der Feuerwehr.

Mehr als 50 Puppen und Wimpel

Die Kirchhoffs fanden mehr als 50 Nachahmer: "Wie Pilze schossen andere Puppen aus dem Boden", erzählt der neu gewählte Ortsvorsteher Daniel Wehking. Er freut sich, dass die bunte Idee so gut angenommen wurde. Die rund 20 Helfer aus dem Dorfverein "Wir Buchholzer" bastelten außerdem seit Dezember an einer Wimpelkette. 1800 Meter lang ist sie geworden und schmückt die Gartenzäune des Dorfes.

Auf einem Spaziergang zeigen die Kirchhoffs und Annett Wehking, die an der Buchholzer Festschrift mitarbeitete, besondere Exemplare. Da steht zum Beispiel ein Traktor aus Strohballen. Den haben die Kinder des hiesigen Landwirts gebaut. "Wir haben einen Nachmittag gebraucht", sagt Benedikt Engel, der nach der Schule mit seinen Geschwistern Taylor und Willi loslegte. Einige Meter entfernt stehen drei Puppen vor dem Haus von Siegfried Hentschel. "Die haben meine Tochter und Enkeltochter gemacht", sagt der 83-Jährige stolz. Am anderen Ende des Dorfes hat Annett Wehking eine Bauersfrau gebastelt, die einen Zettel mit dem Aufruf "Suche Bauer mit Traktor" in der Hand hält.