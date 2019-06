Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Unbekannte gelangten im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf ein Firmengelände in der Oderstraße. "Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Garage und stahlen daraus diverse Geräte", teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Laut Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf ungefähr 1700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Im vergangenen Jahr wurden in der Stadt 86 Einbrüche in Firmen und Büros gemeldet.