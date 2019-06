Neun Menschen von herabstürzendem Ast verletzt

Dirk Nierhaus

Sachsenhausen (MOZ) Starker Wind und Regen haben den Einsatzkräften am frühen Mittwochabend einmal mehr alles abverlangt. Neun Menschen erlitten Verletzungen, als ein Ast eines Baumes auf Gäste eines Gartenfestes in der Clara-Zetkin-Straße in Sachsenhausen stürzte. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Das teilte die Leitstelle der Feuerwehr in Eberswalde mit. Darüber hinaus kam es am Mittwochabend zu mehreren Baumbrüchen, die den Straßen- und Schienenverkehr beeinträchtigten. Die Feuerwehr hat die Schäden laut Leitstelle zügig behoben.