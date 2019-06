Drei fehlen an der Schallmauer

Matthias Haack

Lindow (moz) Mit seinem Funkeln in den Augen kann Rudi Mixdorf durchaus eine Straße beleuchten, wenn er auf die Entwicklung seines Clubs blickt. "Zwei Trends sind es: Erstens sinkt das Durchschnittsalter bei uns extrem. Zweitens ist die Mitgliederzahl von 65 auf 97 innerhalb eines Jahres gestiegen. Wir stehen kurz vor der Schallmauer." Kann durchaus sein, dass das 100. Clubmitglied noch in diesem Sommer dazustößt, zeigt sich auch Spitzensegler Martin Droll optimistisch. Immerhin locken die Wassersportler mit mehreren Highlights: Am 22./23. Juni das Matchrace im Taifun, am 1. Juli ein erstes mehrtägiges Segelcamp und drei Wochen später ein zweites. Dann Jugendsportspiele im Spätsommer. Mixdorf: "Wir haben 25 aktive Jugendmitglieder und fördern sie unter anderem mit von einem Potsdamer Verein erworbenen 420er Jollen. Sechs sind es insgesamt in der Flotte des SCL. Und ein weiteres Feld will der Club am Ostufer des Gudelacksees beackern: Er vermietet (50 Euro pro Tag) Ixylon-Boote. Mixdorf: "Ein Segelschein ist zwar wünschenswert, aber wer ein Boot aufbauen kann, der kann auch segeln." Anmeldungen sind beim Hafenmeister oder telefonisch möglich.

Am Pfingstsonntag lockte der SCL zur traditionellen Regatta auf sein Revier. 15 Starter wurden gezählt – das sind sieben mehr als in 2018. Vier Wettfahrten wurden diesmal geboten, bei der letzten drohte lange das vorzeige Ende, weil der Wind eingeschlafen war. "Viele riefen Abbruch", fasste Leiter Rudi Mixdorf das Ausharren auf dem Wasser am Nachmittag zusammen. "Der Wind kommt wieder", erwiderte er. So sei das auf "unserem See". "Das war ein schönes Starterfeld, fast alles Jollen, nur drei Dickschiffe, leider aber nicht unsere Jüngsten." Diese Trainingsgruppe um Eckhard Döblitz vertrat den Verein bei der Regatta in Fürstenberg. "Er ist schier pausenlos mit der Jugend in Aktion."