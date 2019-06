Dynamo und MSV beim Winterturnier

EWE

Eisenhüttenstadt Die Fußball-E-Junioren des FSV Dynamo Eisenhüttenstadt und des Müllroser SV gehören neben dem FC Strausberg zu jenem zwölf Mannschaften, die im Januar in der Halle um den EWE-Wintercup spielen. Sie wurden unter den mehr als 70 Bewerbern ausgelost.

Die 16. Auflage des EWE-Cups wird erstmals in geänderter Form ausgetragen: Nach den Sommerferien gibt es zwei Feld-Turniere, bei denen unter anderem Preußen Beeskow, der FSV Union Fürstenwalde, Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, der JFC Märkische Löwen Altlandsberg und Grün-Weiß Rehfelde sowie der1. FC Frankfurt dabei sind. Die jeweils besten vier Mannschaften qualifizieren sich, ebenso wie beim Wintercup, für die Endrunde im Frühjahr 2020.

Durch diese Neuerung haben diesmal also insgesamt 36 statt bisher 16 Mannschaften – acht aus Polen, fünf von der Insel Rügen sowie 23 aus dem Norden und Osten Brandenburgs – die Möglichkeit, am EWE-Cup teilzunehmen. Und sie alle erhalten vom regionalen Energiedienstleister nach den Ferien ein Trikotpaket inklusive Leibchen in den jeweiligen Vereinsfarben.