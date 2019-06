Erst Studienfach wählen, dann tanzen

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Stadtcampus, Waldcampus, Forstbotanischer Garten – in Kooperation mit dem Stadtfest FinE öffnet die Hochschule ihre Pforten am Sonnabend ihre Pforten und begrüßt alle Interessierten zum Kennenlernen. Auf dem Stadtcampus, Schicklerstraße 5, beginnt der Tag um 11 Uhr mit Einführungen in alle Fachrichtungen. Auf dem Stadtcampus selbst sind die Fachbereiche Landschaftsnutzung und Naturschutz sowie Nachhaltige Wirtschaft angesiedelt. Es gibt zahlreiche Führungen und Mitmachaktionen. Um 15.30 Uhr wird Engagementpreis der Eberswalder Hochschulgesellschaft verliehen und der Hochschul-Chor tritt auf.

Auf dem Waldcampus, Alfred-Möller-Straße, stellen sich ab 11 Uhr die Fachbereiche Holzingenieurwesen sowie Wald und Umwelt vor. Es gibt Vorführungen mit Rückepferden und Drohnenflügen. Um 16 Uhr beginnt die Führung durch den Forstbotanischen Garten. Treffpunkt ist der Eingang. Zwischen allen HNE-Standorten pendelt ein Shuttle mit Pferdekutschen.

Zum Abend hin wird die Atmosphäre lockerer. Das Open Air-Campusfest startet 18 Uhr. Der Stadtcampus rund um das Biotop verwandelt sich zu einer bunten Party mit Bands wie Babayaga, Deadly Past, Dante, Madbadoo, P&F Blues Company. Ab 23 Uhr spielen Djs. Für trockene Kehlen wartet Pils vom Quartiermeister aus Berlin.

Das gesamte Programm unter www.hnee.de