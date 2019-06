33 wetterbedingte Einsätze im Barnim

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Vor allem auf die Hauptstadt und ihren Speckgürtel konzentrierten sich Starkregen und Gewitter in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch. In Eberswalde blieb es verhältnismäßig ruhig. "Erstaunlicherweise hatten wir nur wenige Einsätze", sagt Matthias Mante, Gruppenführer bei der Eberswalder Berufsfeuerwehr. Zweimal ist die Wehr aber auch hier zu wetterbedingten Einsätzen ausgerückt. So gab es gegen 2.30 Uhr einen Einsatz in der Finower Erich-Steinfurth-Straße, wo eine abgebrochene Baumkrone über einer Telefonleitung hing. Von der Drehleiter aus schnitten die Einsatzkräfte die Äste frei und verhinderten so Leitungsschäden, die bei Absturz der Baumkrone gedroht hätten. Zudem entfernten die Feuerwehrleute gegen 7.30 Uhr in der Eberswalder Straße einen abgebrochenen Ast, der im Bereich der Bushaltestelle für Gefahr hätte sorgen können.

Barnimweit ist es in der Nacht bis 7 Uhr zu insgesamt 33 wetterbedingten Einsätzen verschiedener Feuerwehrteams gekommen. Vorrangig aufgrund von Überschwemmungen und umgestürzten Bäumen seien die Einsatzkräfte herausgerufen worden, heißt es in der Regionalleitstelle Nordost in Eberswalde, wo die Notrufe für die Landkreise Barnim, Uckermark und Oberhavel eingehen. Bei der gehäuften Zahl der Anrufe sei in der Gewitternacht das Personal aufgestockt worden. Auch freiwillige Wehren waren im Einsatz, dem Unwetterschwerpunkt Berlin gemäß verstärkt im Niederbarnim.