US-Investmentfirma KKR will bei Axel Springer einsteigen

Private Equity Fond

KKR & Co. Inc. wurde 1976 in New York von Jerome Kohlberg, Henry Karvis und George Roberts gegründet. Die Gesellschaft beschreibt sich selbst als führende globale Investmentfirma und besitzt ein Fondsvermögen von 200 Milliarden US-Dollar. Der erste große Deal war 1988 die Übernahme des Mischkonzerns RJR Nabisco für 25 Milliarden US-Dollar, der Konzern wurde in Einzelteilen verkauft. Nach eigener Aussage hält KKR Firmen-Beteiligungen für fünf bis sieben Jahre. In dieser Zeit wird die Firma umstrukturiert und mit den Erträgen das für den Kauf aufgenommene Fremdkapital bedient, danach wird verkauft.⇥ nj