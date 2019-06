Mittags in der Kantine

Tina Veihelmann

Beeskow Die Kantine der Beeskower Spanplatte ist ein besonderer Ort. Er heißt eigentlich Märkischer Hof, aber so nennt ihn niemand. Für Ortsfremde ist er kaum zu finden. 99 Prozent aller Menschen, die ihn bevölkern, kennen diesen Ort jedoch schon sehr lange. Sie wissen, wo er liegt und was er bereithält: Kartoffeln mit Quark, Hering oder Grützwurst gibt es immer. Darüber hinaus variieren Speisen wie Kassler mit Kartoffeln und Meerrettich, Eisbein mit Kartoffeln, geschmorte Rippchen mit Kartoffelbrei oder Bratkartoffeln, Spiegelei. Donnerstag ist Fischtag, Freitag Schnitzeltag. Gegen 12 Uhr mittags, besonders an Fisch- und Schnitzeltagen, brummt das Ganze wie ein Bienenkorb. Am Eingang geben sich Leute mit Warnweste und mit Rollator die Türklinke in die Hand. Wer glaubt, in Beeskow stehe die Gastronomie auf schwachen Beinen, irrt gewaltig. Das Erfolgsrezept klingt einfach. Eben so, als ob es in Hausmannskost zu günstigen Preisen bestünde. Aber es ist viel mehr.

Früher gehörte die Kantine zum VEB Spanplattenwerk Beeskow. Ostbürgern braucht man nicht zu erklären, was das bedeutet. Wessis dagegen begreifen nach und nach: Ein Werk und seine Kantine waren etwas Anderes als nur ein Unternehmen und sein Firmenrestaurant. Allein das Werk war ein ganzer Kosmos. Mit einem Heizkraftwerk, einer Betriebsschlosserei, einer Tischlerei, einem Fuhrpark, Gleisanschluss samt Gleisarbeitern, einer Kinderkrippe, einem Kindergarten – und vermutlich noch einigem mehr. Stellt man sich das Werk wie einen Menschen mit vielen Armen vor, war die Werkskantine der Arm mit dem Kochlöffel. Sie kochte für alle: für Babys, Kinder und Erwachsene. Und jedermann war vor ihr gleich. Es gab drei Essen: eins für 90 Pfennig, eins für 1,30 Mark und eine Suppe. Zum Nachtisch gab es Kompott, Pudding oder Rote Grütze. Diese, so erzählen die Gäste, war damals mit Grieß.

Pflichten des Chefs

Gerhard Kusay, ein frischer Mann in seinen Siebzigern, führt die Kantine. Er tut das bereits seit 1975, und er tut es mit Liebe zur Sache. Als die Kantinenküche in den 1970er und 1980er Jahren sicherstellen musste, dass am Tag rund 1000 Menschen je ein Mittagessen bekamen, war das durchaus eine Herausforderung. Die Mark Brandenburg, sagt Kusay, ist eine Kartoffelkultur. Ohne Kartoffeln geht nichts, ging früher, da die Leute noch keine Nudeln, keinen Reis, sondern ausschließlich Kartoffeln aßen, noch viel weniger. Daher lag die erste Pflicht eines Kantinenführers darin, Kartoffeln heranzuschaffen. Dazu wiederum brauchte es einen guten Draht zu den Bauern ringsum. Zur Erntezeit galt es, 50 Tonnen Kartoffeln klarzumachen, außerdem Weißkohl, Möhren, Zwiebeln. Eingelagert wurden sie in Scheunen auf den Dörfern. In der Kantinenküche schälte ein Grüppchen älterer Damen die Erdfrüchte vom Beeskower Acker, die Lake mit den Kartoffelschalen bekamen wiederum Schweine zum Fraß. Die Kantine, nicht anders als das Werk, muss man sich als ein hochkomplexes System lokaler Kreisläufe vorstellen. Selbst den Dampf der werkseigenen Heizkraftanlage nutzte man, – um das Essen für die Kantine zu garen.

Ein Wandbild an der Stirnseite des Speisesaals zeigt das Landleben um Beeskow als Dreifaltigkeit. Rechts die Landwirtschaft, verkörpert durch gut genährte Leute bei der Feldarbeit, unter ihnen eine Frau im BH, die sich über einen Salatkopf beugt, in der Mitte Musikanten und Tanzende, links die Produktion in Gestalt des Spanplattenwerks. Das Bild ist sehr bunt. Für manche der Dargestellten waren LPG-Bauern aus Pfaffendorf die Vorlage, wo der Künstler Gyula Szepes damals lebte, andere arbeiteten damals im Spanplattenwerk. Im Jahr 1986, als es aufgehängt wurde, erzählt Gerhard Kusay, hätten die meisten Leute das Bild abgelehnt. "So moppelig sehen wir aus?", hätten sie sich beschwert. Heute ist das anders geworden. Viele mögen heute das Bild. Weil es noch da ist. Weil es zu ihnen gehört. Und weil sie sich rückwirkend eher und lieber darin wiedererkennen. "Mir gefällt es, weil wir dort so schön dick und fröhlich aussehen", sagt ein Gast. Manche, die heute in der Kantine essen, können noch von den Feiern erzählen, die in den 1980er Jahren hier stattfanden. Speisen waren frei, Getränke auch. Pro Gast, sagt Kusay, habe man gut eine Flasche Schnaps kalkuliert.

Das Besondere an der Kantine heute ist, dass dieser Ort, nachdem so vieles aus der DDR verschwunden ist, noch besteht. Auf eine fröhliche, menschliche Art. Das farbenfroh anzügliche Bild, das gehaltvolle Essen. Die netten Mitarbeiter, die zum Teil schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Der freundliche Ton, die Zwanglosigkeit.

Zwischen immer blühenden künstlichen Blumen, Dickfleischgewächsen und Drachenpalmen speisen junge, mittlere und alte Leute, die ohne viel miteinander reden zu müssen, wissen, dass sie miteinander verbunden sind. Die Gäste mit den Warnwesten sind Mitarbeiter der heutigen Spanplatte. Die Alten sind solche, die das früher einmal waren. Und weil das Werk so viel mehr war als nur ein Unternehmen, ist da ein ganzer Kosmos, der mit ihr verwoben war und es heute noch ist. Ihn gibt es noch. Und er isst Grützwurst zu Mittag. Oder Kartoffeln mit Quark. Oder Putenstreifen mit Ananas und Curry die Jüngeren. Da sind solche, deren Väter in der Werksschlosserei beschäftigt waren. Die Handwerksbetriebe ausgegründet haben. Die früher Kartoffeln anlieferten. Die in den 1980er Jahren hier in den Werkskindergarten gingen, heute vierzig sind und längst eigene Kinder haben. Der Papa hat Gyros bestellt, der Kleine auch. Was sie an der Kantine der Spanplatte schätzen? Dass es sie gibt. Dass sie einfach und gut und dabei nicht teuer ist. Ordentlich, wie der Vater sagt. Und das ist ein großes Lob.

Ordnung muss sein

Dass die Kantine ordentlich ist, hat eine Menge damit zu tun, dass es Kusay und seinem Küchenteam nicht nur um Geld geht. Ihnen ist wichtig, manches nach wie vor selbst zu kochen und Zutaten lokal einzukaufen, soweit das möglich ist. Kartoffeln werden heute zwar vakuumverpackt vom Großhandel geliefert. Aber gekocht werden sie vor Ort. Denn bei vorgekochten Kartoffeln, meint Kusay, veränderte sich die Stärke und das taugte nichts. Das Fleisch bestellt das Küchenteam öfter bei der Landfleischerei Ranzig. Und an Schnitzeltagen werden die Schnitzel selbst geschnitten und paniert.

"Es muss gut sein", sagt Herr Kusay. Und es muss schmecken. Manches muss vor allem so schmecken, wie es immer geschmeckt hat. Die Rote Grütze zum Beispiel. "Die Sache mit der Grütze ist verrückt", sagt Herr Kusay. "Wir haben versucht, zum Nachtisch schicke Cremes zu servieren. Aber die Gäste wollen das nicht. Ob jung oder alt, wollen sie die Grütze so wie sie zu DDR-Zeiten geschmeckt hat. Am liebsten wäre ihnen Rote Grütze mit Grieß."