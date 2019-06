Nasser Keller am Campus

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Nicht zum ersten Mal in diesen Tagen stand das WAT-Gebäude am Schulcampus in der Schönerlinder Straße unter Wasser. Wie Schulleiter Jürgen Flegel sagt, "ist das nicht so selten". Denn das Gebäude steht sowieso auf dem Index der anstehenden Bauarbeiten am Campus. Für Gemeindewehrführer Thomas Bielicke ein Einsatztag, der vor allem die Pumpe der Freiwilligen Feuerwehr Panketal forderte. "So schlimm war es nicht."

Noch halten die Regenrückhaltebecken stand, einige Gräben und vor allem die Panke stehen auf Wiesen und in Siedlungsgebieten randvoll. Weitere heftige Regenfälle in den kommenden Tagen könnten sie zum Überlaufen bringen.