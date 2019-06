Liveticker: Sperrkreis freigegeben - Entschärfung der ersten Bombe beginnt

Odin Tietsche, Marco Winkler, Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) In Oranienburg werden am heutigen Donnerstag zwei Bomben in der Lehnitzstraße entschärft. Wir berichten live aus der Kreisstadt.

+++ 10.51 Uhr: Sperrkreis offiziell freigegeben, die Entschärfung beginnt +++

So, da ist das erwartete Zeichen: Der Sperrkreis wurde soeben für die Sprengmeister freigegeben. „Die Einsatzleitung hat die Sprengmeister bereits informiert“, teilt Stadtverwaltungssprecherin Eike-Kristin Fehlauer mit. Sprengmeister André Müller und sein Kollege können nun an die Arbeit gehen. Die zwei Bomben werden nacheinander entschärft. Pro Bombe wird mit drei Stunden gerechnet.

+++ 10.40 Uhr: Kameraden klingeln sich noch durch +++

Die Kameraden der Feuerwehr klingeln an den letzten Türen, in wenigen Minuten sollte der Sperrkreis dann freigegeben werden können - sofern nicht noch etwas völlig Unvorhersehbares passiert...

+++ 10.29 Uhr: Sperrkreis noch nicht freigegeben +++

Noch gibt es kein "grünes Licht" für den Sperrkreis. Es ertönen auch noch vereinzelt Martinshörner, aktuelle Zwischenfälle gibt es laut Eike-Kristin Fehlauer aber nicht. "Die Feuerwehr hat die Kontrolle des Sperrkreises noch nicht abgeschlossen, wir sind aber zuversichtlich, dass die Entschärfung zeitnah beginnen kann."

+++ 10.08 Uhr: Mehr als 300 Einsatzkräfte im und am Sperrkreis +++

Mehr als 300 Einsatzkräfte sind heute im und am Sperrkreis beschäftigt, darunter die Feuerwehr, der Katastrophenschutz, die Oranienburger Verwaltung und Mitarbeiter einer von der Stadt beauftragten Sicherheitsfirma, die den Sperrkreis nach außen absichert.

+++ 9.55 Uhr: Grundwasser für Bombenentschärfung abgesenkt +++

Die zwei Bomben, die an der Lehnitzstraße liegen, befinden sich in sechs und sechseinhalb Metern Tiefe. „Deshalb war eine Grundwasserabsenkung auf acht Meter nötig“, sagt Eike-Kristin Fehlauer aus der Oranienburger Verwaltung.

+++ 9.42 Uhr: Optimismus in der Stadtverwaltung +++

In der Oranienburger Verwaltung ist man optimistisch, dass der Sperrkreis gegen 10 Uhr freigegeben werden kann. „Es gab bisher nur kleinere Einzelfälle und Liegendtransporte, die etwas länger dauerten“, sagt Eike-Kristin Fehlauer aus dem Rathaus. Sobald es grünes Licht gibt, können die Sprengmeister an die Arbeit gehen. „Wir planen etwa drei Stunden pro Bombe“, sagt Fehlauer. Die Sprengkörper werden nicht parallel, sondern nacheinander entschärft. „Die Bomben befinden sich in einem guten Zustand“, so Fehlauer, „deshalb sind wir optimistisch, den Zeitplan halten zu können.“ Dieser sieht vor, dass der Sperrkreis eventuell gegen 17 Uhr freigegeben werden kann.

+++ 9.31 Uhr: Knöllchen rund um den Sperrkreis +++

Wie Tina Eichelmann vom Ordnungsamt auf telefonische Nachfrage bestätigt, sind die Ordnungshüter trotz heutiger Ausnahmesituation im Stadtgebiet unterwegs, um falsch geparkten Autos ein Knöllchen an die Windschutzscheibe zu heften. "Die Bombenentschärfung setzt alle anderen Regelungen ja nicht außer Kraft. Wer also falsch parkt und dabei erwischt wird, muss mit einem Strafzettel rechnen." Dies gelte natürlich auch für alle Anwohner, die den Sperrkreis mit ihrem Auto verlassen haben und irgendwo anders in der Stadt geparkt haben.

+++ 9.13 Uhr: Entspannte Verkehrslage rund um Oranienburg +++

Wie von der Polizei soeben bestätigt, blieb es bislang auf den Verkehrswegen rund um Oranienburg ruhig. Hier und da kam es zwar zu stockendem Verkehr, aber man merkt den Kreisstädtern und den Anwohnern im angrenzenden Umland an, dass sie mit Bombenentschärfungen in Oranienburg Erfahrung haben und sich entweder rechtzeitig auf den Weg aus dem Sperrkreis gemacht haben oder auf die drohenden Umwege schon vorbereitet waren.

+++ 9.01 Uhr: Feuerwehr klingelt an Wohnungs- und Haustüren +++

Die Kameraden der Feuerwehr kontrollieren weiterhin den Sperrkreis. Und es bleibt dabei: bislang ist alles ruhig, es wurde auch noch niemand im Sperrkreis angetroffen, der da nicht hingehört.

+++ 8.36 Uhr: Patienten aus dem Krankenhaus evakuiert +++

Aus dem Krankenhaus mussten insgesamt 75 Patienten evakuiert werden, sie kommen ins Krankenhaus Hennigsdorf. Hinzu kommen 23 Liegendtransporte aus dem Pflegeheim domino. 98 Einsatzkräfte sorgen vor Ort für den sicheren Transport.

+++ 8.28 Uhr: Kontrolle bislang ohne Auffälligkeiten +++

Im Sperrkreis läuft es gerade gut, bei den Kontrollen der Feuerwehr wurden noch keine Auffälligkeiten festgestellt. Hoffen wir, dass es so bleibt.

+++ 8.19 Uhr: 71 Kameraden der Feuerwehr im Sperrkreis unterwegs +++

Der Sperrkreis wurde von den Verantwortlichen jetzt in vier Teile geteilt, die systematisch kontrolliert werden. 71 Kameraden der Feuerwehren aus Oranienburg und den Ortsteilen sind im Sperrkreis unterwegs.

+++ 8.08 Uhr: Sperrkreis geschlossen, Kontrollen werden durchgeführt +++

Der Sperrkreis ist ab jetzt zu, Feuerwehr und Polizei kontrollieren, ob denn auch alle Anwohner der Aufforderung nachgekommen sind. Sollte von den Rettungskräften dann "grünes Licht" gegeben werden, kann die Entschärfung der ersten Bombe beginnen. Die zweite Bombe wird dann im Anschluss ebenfalls unschädlich gemacht. Wie lange dies dauern wird, ist noch unklar. Läuft aber alles wie geplant, könnte der Sperrkreis zwischen 16 und 17 Uhr wieder freigegeben werden.

+++ 7.55 Uhr: Appell der Stadt an die betroffenen Anwohner +++

In wenigen Minuten soll der Sperrkreis abgeriegelt werden. Die Stadt weist aus diesem Grund nochmal eindringlich daraufhin, dass der Sperrkreis unbedingt bis spätestens 8 Uhr verlassen werden muss. Jedes unbefugte Aufhalten im Sperrkreis verzögert und gefährdet die Bombenentschärfungen. Polizei- und Feuerwehrkräfte werden deshalb besonders streng bei der Kontrolle des Sperrkreises vorgehen.

+++ 7.51 Uhr: Regionalzüge ebenfalls vom Sperrkreis betroffen +++

Auch die Züge des Regionalexpress (RE 5) sowie der Regionalbahn (RB 20) werden nicht wie gewohnt durch Oranienburg verkehren: Zwischen 8 und 9.15 Uhr fahren die Züge der RE 5 zwar noch, jedoch ohne Halt in Oranienburg. Ab 9.30 Uhr gilt dann: Die Züge der RE 5 aus Richtung Norden (Rostock/Stralsund) beginnen und enden in Löwenberg (Mark). In Löwenberg besteht Übergang zum/vom SEV nach Birkenwerder. Die Züge der RE 5 aus Richtung Süden (Elsterwerda/Wünsdorf-Waldstadt) beginnen und enden in Berlin-Gesundbrunnen. Reisende nutzen von dort die Züge der S 1 nach Birkenwerder. Zwischen Birkenwerder und Löwenberg (Mark) besteht Schienenersatzverkehr mit Bussen, es gibt einen Zwischenhalt in Oranienburg, Bernauer Straße.

+++ 7.44 Uhr: Bahnverkehr wird unterbrochen +++

Die letzte S-Bahn kommt am Bahnhof Oranienburg um 7.55 Uhr an. Die letzte S-Bahn verlässt den Bahnhof Oranienburg um 7.51 Uhr. Ab 8 Uhr endet die S-Bahn aus Berlin kommend im Bahnhof Birkenwerder. Zwischen Birkenwerder und Oranienburg besteht Schienenersatzverkehr mit Bussen. Im 20-Minuten-Takt fahren jeweils drei Busse von Birkenwerder nach Oranienburg. Die Busse fahren am Vorplatz des Bahnhofs Birkenwerder ab. Die Bushaltestellen für den Schienenersatzverkehr in Oranienburg befinden sich in der Bernauer Straße auf Höhe des Möbelhauses Paeske. Zwischen dem Bahnhof Birkenwerder und dem Bahnhof Borgsdorf verkehrt alle 20 Minuten ein Shuttlebus. Der Bahnhof Lehnitz kann aus technischen Gründen nicht angefahren werden. Der Tunneldurchgang am S-Bahnhof Lehnitz liegt außerhalb des Sperrkreises und kann von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden.

+++ 7.31 Uhr: TKO öffnet Schlosspark für Evakuierte +++

Die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (TKO) bietet den Evakuierten übrigens ebenfalls einen besonderen Service an. Denn aufgrund der Entschärfung wird der Schlosspark heute schon um 8 Uhr statt um 9 Uhr geöffnet. So können diejenigen, die aufgrund des Sperrkreises ihre Wohnungen verlassen müssen, auch ihre Wartezeit im Schlosspark verbringen.

+++ 7.24 Uhr: Drei Anlaufstellen für betroffene Oranienburger +++

Die Stadt hat drei Anlaufstellen für betroffene Oranienburger eingerichtet, diese werden ab 8 Uhr geöffnet sein: das Regine-Hildebrandt-Haus (Sachsenhausener Straße 1), die Turnhalle hinter dem Gebäude der Stadtverwaltung (Parkstraße 1) sowie die Turnhalle der Grundschule Germendorf (Germendorfer Dorfstraße 58/59).

+++ 7.15 Uhr: 9500 Oranienburger müssen den Sperrkreis verlassen +++

Um 8 Uhr tritt um die Stelle, an der die Bomben liegen, ein Sperrkreis mit einem Radius von circa 1 000 Metern in Kraft, der nicht betreten werden darf. In diesem Sperrkreis sind etwa 9 500 Personen gemeldet. Betroffen sind auch das Krankenhaus, die Seniorenresidenz Domino World, der Bahnhof Oranienburg sowie die Kita Falkennest, die Kita Friedrich Fröbel, die Kita Butzelhausen, die Kita Kleine Fische, die Kita Stadtmusikanten, der Hort Havelschule, das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum, die Torhorstschule, die Havelgrundschule und das F.F. Runge-Gymnasium.

+++ 7.06 Uhr: Bomben Nr. 204 und Nr. 205 seit der Wende +++

Es handelt sich übrigens um die Bomben Nurmmer 204 und 205, die seit der Wende in Oranienburg beseitigt werden müssen. Hoffen wir, dass es bei diesen beiden Exemplaren ähnlich komplikationslos verläuft wie bei den Bomben zuvor.

+++ 6.57 Uhr: Sperrkreis wird eingerichtet +++

Eine Stunde haben die knapp 10 000 Oranienburger noch Zeit, den Sperrkreis rund um die Fundstelle in der Lehnitzstraße zu verlassen. Sollte es keine weiteren Probleme geben, könnten die Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) zeitnah mit den Entschärfung der beiden Sprengkörper beginnen.