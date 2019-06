Lesestoff aus der Telefonzelle

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Im Garten des Beeskower Hüfnerhauses hat seit Mittwoch ein Lesepunkt geöffnet. Sonja Palfner und Barbara Buhrke haben eine alte Telefonzelle mit zunächst einmal 60 Büchern bestückt. Romane sind dabei, Krimis und Ratgeber. "Wir wollen ein möglichst breites Spektrum anbieten", sagt Sonja Palfner. Sie selbst hat "Parallelgeschichten" von Péter Nádas beigesteuert. Der Briefwechsel von Rosa Luxemburg ist ihr beim Einsortieren aufgefallen. Es gibt sogar ein Wörterbuch Deutsch-Russisch. Die Spanne reicht von Klassikern der Weltliteratur bis zu leichter Sommerlektüre. Auch Werke von Rosamunde Pilcher und Hera Lind fehlen nicht.

Heute kann das aber schon ganz anders aussehen. Denn aus der Büchertelefonzelle, die immer dann zugänglich ist, wenn die Tür zum Hüfnerhausgarten offen steht, darf sich jedermann ein oder mehrere Bücher mitnehmen. "Und man braucht sie nicht zurückbringen", so Sonja Palfner. Wer will, darf aber ein anderes Buch aus seiner eigenen Hausbibliothek hineinstellen. Der Tausch sei aber keinesfalls Pflicht. Wenn sich Lücken auftun sollten, werde man aus der Sammlung des Hüfnerhauses neue Lektüre zur Verfügung stellen.

Weihnachtsbücher stehen bereit

Längst nicht alle Bücher, die die Beeskower in den vergangenen Wochen und Monaten für den Lesepunkt abgegeben haben, stehen schon darin. Man wolle, so Sonja Palfner, immer ein auch jahreszeitlich passendes Angebot vorhalten. Eine große Kiste mit Weihnachtsbüchern beispielsweise sei schon vorbereitet, um zur passenden Zeit einsortiert zu werden.

Das Leseangebot in der Büchertelefonzelle richtet sich vorrangig an Erwachsene. Die Kinderbücher stehen im Hüfnerhaus selbst. Viele Mädchen und Jungen kommen extra zum Lesen, können aber auch gern ein Buch mit nach Hause nehmen.

Wobei Bücher in den in wenigen Tagen beginnenden Sommerferien wohl weniger im Mittelpunkt stehen werden als andere Angebote. Im Hüfnerhaus wird in den Ferien getanzt. Am 19. Juni, dem ersten Ferientag, gibt es ein Schnuppertraining. Mädchen und Jungen zwischen fünf und 14 Jahren sind dazu von 15 bis 19 Uhr willkommen. Auch die anderen Angebote des Bürgerzentrums laufen wie gewohnt weiter. Zwar endet mit dem Juni das Projekt "Essen ist Gemeinschaft". Die Küche international wird aber in anderer Form fortgeführt. Viele der Rezepte, die dabei in den vergangenen Monaten ausprobiert wurden, wird es ab dem Herbst als interkulturelles Kochbuch geben.

Das brauchte es für die Versorgung am Mittwoch aber nicht. Die Eröffnung des Lesepunktes wurde mit gelber Sommerbrause, Obstspießen, Melone und Würstchen vom Grill gefeiert. Und natürlich wurde über Literatur diskutiert. Lesepunkte wie in Beeskow gibt es übrigens auch in etlichen Dörfen. Ähnliche Projekte existieren bereits in Diensdorf-Radlow, Pfaffendorf, Wulfersdorf und Sarkow. Auch das kleine Schwerin bei Storkow will einen Lesepunkt einrichten.