Awo zeigt WG-Zimmer für Senioren

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Im Seniorenzentrum Am Mühlenberg hat die Arbeiterwohlfahrt 50 interessierte Bürger begrüßen können, die einen Blick in die Zimmer der Senioren-Wohngemeinschaft warfen.

30 Apartments werden zurzeit umgebaut, zehn auf jeder Etage. Wohnungen von 23 bis 37 Quadratmeter Größe, mit Schlaf- und Wohnbereich, Gemeinschaftsküche und je einem Bad mit ebenerdiger Dusche stehen den künftigen WG-Bewohnern zur Verfügung. Hinzu kommt ein großer Gemeinschaftsraum mit Gemeinschaftsbad und Ruhebereichen.

Das Awo-Konzept ist neu in Strausberg. Solche Senioren-WGs gibt es bislang nicht. Entsprechend groß war der Andrang beim Tag der offenen Tür. 40 Interessierte hatten sich dafür angemeldet. Am Ende kamen knapp 50. Die meisten hatten sich das Konzept bereits bei zwei vorangegangenen Terminen erklären lassen. Und das Prinzip ist einfach: Eine Senioren-WG funktioniert wie eine Studenten-WG. Jeder mietet sein Apartment. Wer sich zurückziehen möchte, schließt die Tür hinter sich. Ansonsten trifft man sich. So oft wie möglich. Eine aktive Beteiligung an der Hausgemeinschaft wird ausdrücklich erwünscht. Eine sogenannte Präsenzkraft wird sich darüber hinaus um die Belange der Hausbewohner kümmern.

Beim ersten Rundgang führten Awo-Einrichtungsleiterin Viola Thürmann und Quartiersmanagerin Ramona Stock am Tag der offenen Tür zwei Gruppen über die Etage.