Ilona Wuthe ist neue Ortsvorsteherin

Ines Weber-Rath

Markendorf-Siedlung (MOZ) Dem neuen Ortsbeirat des Ortsteils gehören Ilona Wuthe, Sebastian Blontke und René Schneider an. Alle Drei haben die Wahl angenommen. Da sie sich im Vorfeld geeinigt hatten, wurde in offener Wahl einstimmig Ilona Wuthe zur neuen Ortsvorsteherin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Steffen Aurich an, der nicht wieder kandidiert hatte. Ihm zollten die Ortsbeiratsmitglieder bei der konstituierenden Sitzung herzlichen Dank.

Aurich übergab Schlüssel, Unterlagen und eine Parkkarte für den Rathausplatz. Den weiteren Kampf für Lärmschutzmaßnahmen, die Reparatur von Straßen im Ortsteil und die enge Zusammenarbeit mit dem Ortsverein nannte Ilona Wuthe als wichtige Ziele für die Wahlperiode. Die 69-Jährige will zudem OB René Wilke in die Siedlung einladen. Zunächst steht aber der Bau eines Beachvolleyballplatzes am Siedlertreff an.

Die nächste öffentliche Beratung des Ortsbeirates findet am 16. Juli, ab 18.30 Uhr im Siedlertreff statt.