Jubiläum auf Kupfermünze

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Idee entstand schon vor einiger Zeit und lag nahe: Das besondere Jubiläum des Gotteshauses sollte nach dem Wunsch der Kirchengemeinde mit einem Hussitentaler – inzwischen ist es die fünfte Auflage – gewürdigt werden. Pfarrerin Konstanze Werstat verwies am Mittwoch bei der gemeinsamen Präsentation mit Franziska Hausding von der BeSt Bernauer Stadtmarketing GmbH auf die Gewölbe-Inschrift "Im Jahr des Herrn 1519 wurde dieses Werk fertiggestellt durch Petrus aus Luckau". Sie datiere den Abschluss der Bauarbeiten, deren Anfänge bis ins 13. Jahrhundert zurückreichten, so Konstanze Werstat. Die vierschiffige Hallenkirche mit Chorumgang gehört inzwischen zu den bedeutendsten Stadtpfarrkirchen in Brandenburg. Besonders auffallend ist auch die sakrale Ausstattung aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Dazu gehört beispielsweise der dreiflügelige spätgotische Marienaltar aus der Schule Lukas Cranachs des Älteren. Doch die Marienkirche will kein Museum sein. Die Geschichte der Steine ist seit 500 Jahren auch eng mit dem gelebten Glauben der christlichen Gemeinde in Bernau verbunden.

Geprägte Kupfermünze

Das Logo, das nun auf dem Hussitentaler zu sehen ist und den Giebel der Brautpforte an der Südseite der Kirche zeigt, nutzt die Kirchengemeinde bereits einige Zeit. Für die Kupfermünze wurde es aber noch überarbeitet und filigraner gestaltet. Diese Aufgabe hatte Marianne Graetz übernommen. Sie ist nicht nur Grafikerin, sondern engagiert sich auch im Förderverein der St. Marien Kirche. "Die vorherigen Auflagen der Hussitentaler waren eher fotorealistisch", so Marianne Graetz.

Vom neuen Hussitentaler sind – wie immer – 1000 Stück hergestellt worden. Er ist ein geschäftsunabhängiger Wertgutschein in Form einer hochwertig geprägten Kupfermünze. Der Wert beträgt zehn Euro, der Taler wird wie Bargeld verwendet. Der Gutschein wird in einem Geschenksäckchen verkauft und kann nach Angaben von BeSt-Geschäftsführerin Franziska Hausding gegenwärtig in mehr als 30 Geschäften der Bernauer Innenstadt eingelöst werden. Dazu gehören natürlich die Tourist-Information an der Bürgermeisterstraße und beispielsweise die Buchhandlung "Schatzinsel", Lederwaren Radke, Uhren und Schmuck Joachim Wendorff & Sohn oder auch das Restaurant "Zum Zickenschulze". Weitere Händler und Gewerbetreibende könnten gerne hinzukommen, so die BeSt-Geschäftsführerin. In einem regelmäßig aufgelegten Flyer wird die jeweils aktuelle Liste veröffentlicht.

Inzwischen sind die Hussitentaler auch zu einem begehrten Sammlerstück geworden. Drei Kerben im Rand, sie werden in der Tourist-Info und der BeSt Stadtmarketing GmbH eingeschlagen, zeigen dann an, dass sie nicht mehr als Zahlungsmittel gültig sind. Ansonsten können die Kupfermünzen drei Jahre lang verwendet werden.

Beim bevorstehenden Hussitenfest und dem historischen Umzug ist die evangelische Kirchengemeinde St. Marien natürlich dabei. Sie wird nicht nur von den Bläsern unterstützt, sondern auch von den Mädchen und Jungen der evangelischen Schule sowie der Kindertagesstätte.

"In unserem Festmonat September laden wir alle Bernauer und Gäste der Stadt zu Gottesdiensten, Führungen und Ausstellungen ein", sagte Pfarrerin Konstanze Werstat. Drei Konzerte werden die Orgelbaugeschichte von St. Marien porträtieren – vom 16. Jahrhundert über die Romantik bis zu "Quer Beet".