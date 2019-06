Berlin atmet nach schwerem Unwetter wieder auf

dpa

Berlin (dpa) Nach dem schweren Unwetter am Mittwochabend hat sich die Lage in Berlin weitgehend normalisiert. Die Feuerwehr hatte noch am Abend den Unwetter-Ausnahmezustand beendet, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Insgesamt gab es demnach rund 320 Unwetter-Einsätze in der Hauptstadt. Wenige Bäume lägen noch auf den Straßen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am frühen Donnerstagmorgen. "Die breite Masse an Fällen konnte bis 23 Uhr am Mittwochabend abgearbeitet werden." Schwerverletzte oder Tote habe es demnach nicht gegeben in Berlin.

Bei der S-Bahn gab es am frühen Donnerstagmorgen noch Probleme auf der Linie S2. Dort konnten weiterhin keine Züge zwischen Priesterweg und Blankenfeld fahren. Wie lange die Störung noch andauert, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Auf der Ringbahn gab es demnach mehrere Signalstörungen, auch dort kann es noch zu Verzögerungen kommen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wurden in Berlin am Mittwoch Windböen mit einer Geschwindigkeit von rund 110 Kilometern pro Stunde gemessen. Starker Regen und heftige Gewitter zogen über die Stadt. Die Unwettergefahr ist laut DWD in Berlin, wie auch bundesweit, am Donnerstag allerdings deutlich geringer. Die Höchstwerte sollen bei 28 Grad liegen.

Mit Windböen und starkem Regen waren heftige Gewitter am Mittwochabend über die Stadt gezogen. Straßen wurden zeitweise überflutet, weil Gullys die Wassermassen nicht mehr fassen konnten. Das Unwetter verteilte sich laut Feuerwehr auf das gesamte Stadtgebiet. Regionalzüge wurden gestoppt, alle Fernzüge standen knapp zwei Stunden still. Auf dem Wannsee kenterten Boote.

Im Stadtteil Friedenau fiel ein Baum auf ein Cabrio am Mittwochabend. Die Insassen hatten Glück im Unglück: Zwei Menschen wurden nur leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Auf dem Wannsee habe es nach Boots-Unfällen bisher ebenfalls keine Meldungen über Schwerverletzte oder Vermisste gegeben.

Bei der Feuerwehr gingen zahlreiche Notrufe ein. Sie konzentrierten sich vorrangig auf Alarmierungen, bei denen Menschenleben in Gefahr schienen, sagte der Sprecher. Die Berliner seien weiter aufgerufen, kleinere Wasserschäden selbst zu beseitigen.

In Oranienburg in Brandeburg verletzte eine abgebrochene Baumkrone elf Menschen bei einer Feier. Laut Feuerwehr seien die Verletzungen den ersten Erkenntnissen zufolge überwiegend leicht. Eine starke Windböe habe den Unfall ausgelöst.