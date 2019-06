Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Die St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde lädt am Samstag, 15. Juni, um 18 Uhr zu einem außergewöhnlichen Orgelkonzert im Industriemuseum Brandenburg an der Havel, August-Sonntag-Straße 5, ein. Bedingt durch die Bauarbeiten in der Christuskirche in der Thüringer Straße hat die Orgel aus der Kirche, welche früher für die Arbeiter des Stahl- und Walzwerkes gebaut wurde, eine vorübergehende Heimat im Industriemuseum gefunden. Daraus resultiert eine besondere Konzert-Idee: Organist Andreas Patzwald spielt an diesem für eine Orgel ungewöhnlichen Ort unterm kalten Siemens-Martin-Ofen heiße Rhythmen und zeitgenössische Musik u.a. von Yann Thiersen, Philip Glass, The Beatles und Ben. E. King. Der Eintritt ist frei. Erbetene Spenden kommen der Sanierung der Christuskirche und der Erweiterung der darin befindlichen Kita "Regenbogen" zugute.

Ein weiteres Mal wird die Orgel im Industriemuseum bei einem Konzert für Querflöte und Orgel mit Ute Wolff und Kirchenmusikdirektor Fred Litwinki am 17. Augut um 17 Uhr erklingen. Dieses Konzert ist ebenfalls ein Benefiz-Konzert für die Christuskirche.