René Wernitz

Havelland/Rathenow (MOZ) In Rathenow befinden sich die mitgliederstärksten Volksvertretungen im westlichen Havelland. Nach den Kommunalwahlen vom 26. Mai beginnen auch dort nun die nächsten Legislaturperioden. Am 19. Juni konstituiert sich die Stadtverordnetenversammlung (SVV). Am 24. Juni nehmen die Wahlsieger ihre Sitze im Kreistag ein.

Manche Gesichter wird man sowohl hier als auch dort sehen. Denn etliche Kandidaten haben am 26. Mai zweifach gesiegt, als sie für Stadtparlamente und auch für den Kreistag kandidierten. In Rathenow schafften das sieben Politiker: Ronald Seeger und Corrado Gursch für die CDU, Hartmut Rubach (SPD), Diana Golze und Daniel Golze (beide Die Linke), Jean-Luc Meier (Bündnis’90/Die Grünen) und Michel Müller (NPD).

Andernorts im westlichen Havelland gibt es auch zweifache Sieger. Die Premnitzer Christine Milde (SPD) und Kai Berger (AfD) gewannen ebenso Mandate für Stadtverordnetenversammlung und Kreistag wie Jürgen Mulsow, der daheim für die Wählergruppe Döberitz-Mögelin-Premnitz (DMP) kandidierte und für BVB/Freie Wähler bei den Kreistagswahlen. In Rhinow hat Stefan Schneider (SPD) beide Mandate holen können, in Friesack gelang das Karin Heckert (Die Linke).

Bis auf einen werden alle zweifachen Sieger am 23. Juni im Blauen Saal des Kulturzentrums zur konstituierenden Sitzung des Kreistags erwartet. Ronald Seeger, Bürgermeister Rathenows, hat den Verzicht auf seine Mandate für Kreistag und SVV erklärt, wie er am Donnerstag gegenüber BRAWO bestätigte. Alles andere wäre einer faustdicken Überraschung gleichgekommen.

Ein Verwaltungschef kann zwar kandidieren, aber er darf nicht als hauptamtlicher Bürgermeister im Rathaus Regie führen und gleichzeitig in einem Kommunalparlament agieren. Diese Unvereinbarkeit resultiert aus Paragraf 12 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes.