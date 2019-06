Offene Türen am Deutschen Mühlentag

Alina Holz

Ketzür Am Pfingstmontag zum Deutschen Mühlentag öffnete auch die Bockwindmühle in Ketzür ihre Türen und bot den interessierten Besuchern zum Mühlenfest die Möglichkeit, sich über die Geschichte des historischen Bauwerks zu informieren. Doch auch für diejenigen, die einfach nur einen entspannten Nachmittag genießen wollten, war das Mühlenfest perfekt geeignet. Viele Erwachsene genossen die Sonne bei einem kühlem selbstgebrauten Bier und einem Stück Kuchen – währenddessen konnten die Kinder die Mühle erkunden oder sich am Dosenwerfen probieren. Weiterhin sorgten viele begeisterte Dorfbewohner für das leibliche Wohl der Besucher. Angeboten wurden unter anderem Bratwürste, Zuckerwatte und Torten. Das Highlight war jedoch definitiv der traditionelle Holzbackofen, in dem vor den Augen der Schaulustigen knusprige Flammkuchen zubereitet wurden. Doch am besten schmeckten die Leckereien im Schatten der Mühle, denn vom sonnigen Wetter benötigten auch einige Besucher eine Abkühlung. Das Mühlenfest war jedoch nur eine der vielfältigen Veranstaltungen im Mühlenjahr 2019. Am 8. September werden zum Deutschen Türmetag Führungen, sowie Kaffee und Kuchen angeboten, während sich am 27. Oktober mit Kürbisschnitzen, Kürbissuppe und Soljanka auf Halloween eingestimmt werden kann. Außerdem sind auch unter der Woche nach Absprache Gruppenführungen in der historischen Ketzürer Bockwindmühle möglich.