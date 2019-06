Britt Lange ist Fashion Day-Gesicht

STG

Brandenburg Britt Lange ist das "Fashion Day Gesicht 2019". Nach Ablauf der dreiwöchigen Bewerbungsphase überzeugte sie in der Endausscheidung die Jury aus Mitgliedern des Stadtmarketingvereins, Gewerbevereins, Tourismusvereins und des Citymanagements durch ihr selbstbewusstes Auftreten. Für die engagierte Brandenburgerin ist der Fashion Day schon fast Routine: In den vergangenen Jahren sammelte Britt Lange bereits viele Erfahrungen als Freizeitmodel auf dem Fashion Day.

Nach dem nun bevorstehenden professionellen Fotoshooting wird die Havelstädterin in Kürze auf Plakatwänden in der Stadt und Umgebung zum Fashion Day einladen. Höhepunkt ist dann die Eröffnung des Fashion Days 2019 auf dem Neustädtischen Markt am Freitag, 6. September, um 18 Uhr. Das Event wird Britt Lange gemeinsam mit Thomas Krüger, STG-geschäftsführer, und Carsten Mokros von Ford M[&]S eröffnen. Über 100 Freizeitmodels präsentieren dann auf dem Laufsteg die neueste Mode, aktuelle Trends und attraktive Angebote der lokalen Geschäfte.