Moz

Bernau Eine bereits verbaute Heizungstherme und eine Luft-Wärme-Pumpe haben Einbrecher aus einem Rohbau in der Straße Im Blumenhag in Bernau gestohlen. Durch den Diebstahl, der der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, entstand der Hausbesitzerin ein Schaden in Höhe von rund 18 000 Euro.