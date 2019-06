Gezielt Kleintransporter aufgebrochen

Moz

Klosterfelde Eine Serie von Einbrüchen in Kleintransporter, bei der hoher Schaden entstand, beschäftigt derzeit die Barnimer Polizei. Gleich ein halbes Dutzend Fälle wurden am Mittwoch angezeigt. In Finowfurt drangen Diebe in vier Fahrzeuge einer Firma ein, die auf dem Betriebsgelände im Finowfurter Ring standen, und stahlen Werkzeug. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 18 000 Euro. Mehrere Werkzeugkoffer verschwanden aus einem im Mühlenweg abgestellten Opel Vivaro. Schaden: rund 7000 Euro. Auch ein Renault Master im Dannewitzer Weg in Biesenthal und ein VW-Transporter in der Seegerstraße in Klosterfelde wurden aufgebrochen. In beiden Fällen hatten es die Eindringlinge auf elektrisches Werkzeug abgesehen. Der Schaden lag jeweils bei rund 4000 Euro. Die Kriminalpolizei, die auf Hinweise hofft (Tel. 03338 3610), untersucht auch, ob es bei den Einbrüchen einen Zusammenhang gibt.