Seeger bleibt Bürgermeister

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Am 24. Juni konstituiert sich der havelländische Kreistag, die nächste fünfjährige Legislaturperiode beginnt. Nicht Platz nimmt Ronald Seeger (CDU), obgleich er einer der Wahlsieger vom 26. Mai ist. Er bleibt Bürgermeister der Kreisstadt Rathenow.

Nach eigenen Angaben verzichtet er auf das errungene Mandat. Das war zu erwarten. Denn per Gesetz dürfen hauptamtliche Verwaltungschefs nicht gleichzeitig auch Mandate ausüben. Wer dennoch bei Wahlen antritt, gilt daher als Scheinkandidat. Für Seeger rückt Parteifreund Dieter Dombrowski in den Kreistag nach. Derweil kann sich Jörg Rakow freuen, dass Seeger auch auf sein errungenes Stadtverordnetenmandat verzichtet. Daher wird nun Rakow der CDU-Fraktion angehören. Der Bürgermeister sitzt ohnehin als stimmberechtigtes Mitglied in der SVV.