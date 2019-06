Klaus D. Grote

Leegebruch (MOZ) Der CDU-Gemeindeverband Leegebruch war sich am Mittwoch einig: "Es gibt keinen besseren Kandidaten als Martin Rother." Deshalb wählte die Partei den amtierenden Bürgermeister einstimmig zum Kandidaten für die Wahl am 1. September. Es gab keinen Gegenkandidaten. Rother nahm die Wahl an und bedankte sich für das Votum. Der stellvertretende Bürgermeister amtiert bereits seit vier Jahren als Gemeindechef. In dieser Zeit habe er sehr eindrucksvoll bewiesen, dass er seinen Job gut macht, lobte der CDU-Vorsitzende Martin Hinze. Das Verhältnis zwischen Gemeindevertretung und Verwaltung habe sich in dieser Zeit wesentlich verbessert. Probleme habe Rother im Dialog gelöst. Für eine bessere Zusammenarbeit habe er gemeinsame Klausuren veranstaltet. "Was Martin Rother in den vergangenen vier Jahren als Vertreter von Peter Müller geleistet hat, war beispiellos", sagte Hinze.

CDU stärkste Kraft

Rother schärfte sein Profil während des Hochwassers vor knapp zwei Jahren. Er hatte Mammutaufgaben bei der Sanierung von Kita, Schule und Straßen nach der Flut zu lösen. Und er war für den Neubau der Gemeindeverwaltung und den Umzug zuständig. Dennoch hatte Rother selbst mit der Entscheidung zur Kandidatur lange gezögert. Seine Partei sicherte dem 47-Jährigen nun die volle Unterstützung für die Wahl zu. Peter Müller wurde nach langer, krankheitsbedingter Abwesenheit auf eigenen Wunsch zum 30. April in den Ruhestand versetzt.

Die CDU wurde bei der Kommunalwahl am 26. Mai mit 28,2 Prozent stärkste Kraft in Leegebruch.