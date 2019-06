Bundesminister Spahn bekennt sich zum Modellstudiengang

Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Wir brauchen mehr Leute, die Lust haben in die Versorgung und in die Fläche zu gehen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei seinem gestrigen Besuch der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin.

Er sprach sich daher auch nicht klar gegen einen vom Land Brandenburg angestrebten und mit Bundesmitteln finanzierten Medizinhochschulstandort in Cottbus aus. "Ich bin froh über jeden Studienplatz, meinetwegen kann es auch fünf Standorte geben." Aber es mache aus seiner Sicht Sinn, so etwas mit vorhandenen Strukturen wie denen der MHB zu koordinieren. Deutlich äußerte sich Spahn aber zu einer Fortsetzung des Modellstudienganges der MHB. Man müsse pragmatische Ansätze fördern. Zusammengefasst bedeute das aus Bundessicht, "möglichst viel in der Fläche und gerne auch als Modellstudiengang".

Doch Spahn stand nicht nur der Hochschulleitung Rede und Antwort, sondern nahm sich auch viel Zeit für die Fragen der Studierenden, die er als "rares Gut" und "Goldstücke" bezeichnete. Er sprach über die geplante Änderung der Approbationsordnung, das Praktische Jahr und die Stellung der Psychotherapeuten. "Wir schauen uns das an", versprach er.

Derzeit sind an der 2014 gegründeten Hochschule Neuruppin in kommunaler und gemeinnütziger Trägerschaft 187 Studenten im Fachbereich Medizin und 134 im Bereich Psychologie eingeschrieben. 48 werden pro Semester aufgenommen "Gibt es eine Zielmarke?", fragte Spahn den Hochschulpräsidenten Prof. Dr. Edmund Neugebauer. Man peile über 90 pro Jahrgang an, wolle sich verdoppeln, so Neugebauer.

Interessiert ließ sich Spahn durch die neuen Ausbildungsräume führen. "Es ist toll, was hier stattfindet." Zugleich hinterfragte er die Finanzierung. Ein Medizinstudium sei das "teuerste Studium" in Deutschland. An der MHB werden die Kosten von 125 000 Euro zu zwei Dritteln als Stipendium von den Kliniken finanziert, die Restsumme von den angehenden Ärzten, die sich dafür verpflichten, mindestens bis zum Facharzt vor Ort zu bleiben.