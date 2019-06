Landkreis unterstützt private Petition zum A 24-Ausbau

MOZ

Neuruppin Der Ausbau der Autobahn A24 vom Kreuz Havelland bis zur Anschlussstelle Neuruppin-Nord auf volle sechs Spuren mit Standstreifen ist beschlossene Sache – so sieht es der Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahre 2011 vor. Dass das Bundesverkehrsministerium von diesem Beschluss abgerückt ist und jetzt nur noch eine abgespeckte Variante bauen lässt, hat massive Proteste ausgelöst, unter anderem von Seiten des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages habe in einer Ausarbeitung festgestellt, dass ein Planfeststellungsbeschluss rechtlich bindend sei, erklärt Landkreispressesprecher Alexander von Uleniecki. "Möglicherweise werden sich demnächst auch die Abgeordneten im Bundestag mit dem A24-Ausbau beschäftigen, sollte eine gerade gestartete Online-Petition erfolgreich sein." Diese hat der Kränzliner Steffen Müer angestoßen (RA berichtete), der selbst als Pendler zwischen Kränzlin und Potsdam vom Ausbau der A24 betroffen ist. Damit sich der Bundestag mit dem Thema auseinandersetzt, müssen bis zum 26. Juni 50 000 Menschen die Online-Petition unterstützen. Rückendeckung erhält Müer jetzt vom Landkreis und von der Regionalen Entwicklungsgesellschaft. Vize-Landrat Werner Nüse begrüßt die Online-Petition: "Das Bundesverkehrsministerium kann sich nicht einfach über rechtlich bindende Beschlüsse hinwegsetzen. Wir brauchen den A24-Ausbau auf volle sechs Spuren. Das muss endlich auch im Bundestag zur Sprache kommen", unterstützt Nüse den Vorstoß. Wer sich an der Petition beteiligen möchte, nutzt folgenden Link: bit.ly/2K7rzXV