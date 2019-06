Anja Hamm

Herzsprung (MOZ) Mit leichten Verletzungen hat ein Kleintransporterfahrer einen schweren Unfall auf der A 24 überstanden.

Er war am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr Richtung Berlin unterwegs, als ein Reifen seines Fahrzeugs platzte. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dann mehrfach in der Böschung.

Der 30 Jahre alte Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht. Per Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Kleintransporter entstand Totalschaden.