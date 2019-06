Frankfurt (Oder) ist Schlusslicht bei LTE

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt Frankfurt (Oder) rangiert in einer Studie zur Abdeckung mit schnellem Mobilfunk an letzter Stelle in Deutschland.

Das geht aus Daten hervor, die das Unternehmen opensignal mit Sitz in London im ersten Quartal diesen Jahres erhoben hat. Demnach hatten Besitzer von LTE-fähigen Smartphones im Stadtgebiet nur in 47,5 Prozent der Zeit ein 4G-Netz zur Verfügung. Der deutschlandweite Durchschnitt liegt bei 82 Prozent, in ländlichen Gebieten bei 73 Prozent. Spitzenreiter ist Halle mit 90 Prozent Verfügbarkeit. Opensignal erhebt Verbindungsdaten mit Hilfe einer App, die nach eigenen Angaben auf über 100 Millionen Smartphones weltweit installiert ist. Netzverfügbarkeits-Karten der großen Anbieter wie Telekom oder 02 zeigen für Frankfurt gleichfalls eine nur löchrige 4G-Abdeckung.