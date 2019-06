Anja Hamm

Neuruppin (MOZ) Eine Frau ist von ihrem Verlobten im Hausflur misshandelt worden. Die 25-Jährige war am Mittwochmorgen in ihre Wohnung in Neuruppin zurückgekehrt, wo sie ihren 30 Jahre alten Freund und eine andere Frau antraf.

Laut Polizeiangaben zog der Mann seine Verlobte in den Hausflur. Hier soll er sie gegen die Wand gestoßen und mit dem Fuß nach ihr getreten haben, als sie bereits am Boden lag, heißt es in einer Mitteilung der Polizei in Neuruppin. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Hinzugerufene Polizeibeamte verwiesen den Mann für zehn Tage der Wohnung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.