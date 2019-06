Jugendförderpreis für Superheldenschule

Simone Weber

Rathenow Vor einigen Wochen fragte das Rathenower Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa): Wer hat sich 2018 für Kinder und Jugendliche besonders engagiert? Einzelpersonen und Organisationen konnten vorgeschlagen werden. Im Rahmen des Jugendtags auf dem Rideplatz wurden die fünf Nominierten für den Kinder- und Jugendförderpreis 2018 geehrt und ein Preisträger ausgezeichnet.

Der mit 400 Euro dotierte Preis, das Geld stellte die Autohaus Schulz GmbH zur Verfügung, ging an die Superheldenschule der Stinknormalen Superhelden. "Seit dem zurückliegenden Jahr gehen die Superhelden in Kitas und Schulen und sensibilisieren die Kinder für Umweltschutzthemen", hieß es in der Laudatio. "In lustigen Superheldenkostümen machen sie die Schüler auf die Folgen der Umweltverschmutzung aufmerksam, zeigen Möglichkeiten auf, wie man Müll vermeiden und speziell Plastikmüll reduzieren kann."

"Jeder kann ein Superheld sein", lautet das Motto der Stinknormalen Superhelden. "Um etwas, auch nur im Kleinen zu verändern, müssen wir bei den Kinder anfangen. Das macht mir viel Spaß", sagt Kreatella, die seit drei Jahren in ihr Kostüm schlüpft. Nach dem Rathenower Bürgerpreis 2017 und der Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2018 war der Jugendförderpreis die nächste Ehrung. Am 31. August findet im Optikpark, nach der Premiere im Vorjahr, das zweite Superheldenfest statt, gemeinsam mit dem Havelländer Parkfest

Nominiert war auch der Kinder- und Jugendtreff im Freizeithaus Mühle am Schwedendamm, der von Simone Müller geleitet wird. Dieser ist montags bis donnerstags, 12.00 bis 20.00 Uhr, und freitags von 12.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und bietet Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges, betreutes Freizeitangebot. Dazu gehören sportliche Aktivitäten, kreatives Gestalten bis hin zu Kochen und Backen und die Nutzung des Multimediazentrums sowie Beratungsangebote. Während der Schulferien werden spezielle Ausflüge unternommen.

Seit über 17 Jahren ist der Aktiv e.V. Anlaufstelle für Langzeitarbeitslose und Hilfesuchende im "Behörden-Dschungel" und engagiert sich für deren Rechte. "Ich engagiere mich seit acht Jahren und gern für den Verein", sagt die stellvertretende Vorsitzende, Martina Peters, die die Nominierungsurkunde stellvertretend entgegennahm. Jeden letzten Donnerstag im Monat lädt der Aktiv e.V. zum Stammtisch in seine Räume über der Stadtbibliothek am Schleusenplatz ein.

Seit zwei Castings im Herbst 2018 arbeitet das Musical-Ensemble, rund 20 westhavelländische Schüler, unter Anleitung von Niels Fölster und Coaches an einer neuen Produktion. "Stage Teens" greift die Erfahrungen vier Jugendlicher auf, die sich an einer TV-Castingshow beteiligen und dabei auch negative Erfahrungen machen. "Aufführungen in Rathenow sind am 13./14. September im Kulturzentrum", warb Juma Missfelder, der die Urkunde stellvertretend entgegen nahm.

Leonard Franke trainiert zweimal in der Woche Nachwuchs im Judosport. "Dienstags kommen 27 Kinder ab der 3. Klasse und donnerstags trainieren rund 15 Kinder aus Kitas und aus 1. und 2. Klassen", erzählte der 17-Jährige. Leonard Franke trainiert selbst seit 2012 Judo. Im vergangenen Herbst erwarb er den Trainerschein.

Menschen, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren, sollen mehr in der Öffentlichkeit stehen und Anerkennung erhalten. Daher lob das KiJuPa seit 2013 alljährlich den Kinder- und Jugendförderpreis aus.