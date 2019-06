MOZ

Frankfurt Aufgrund einer Havarie-Instandsetzung der Fahrbahn im Bereich eines Brückenbauwerks wird an der Anschlussstelle Müllrose die Auffahrt auf die A12 in Richtung Bundesgrenze am Montag für drei Stunden gesperrt. Die Sperrung gilt zwischen 10 und 13 Uhr, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag mit. Er empfiehlt den Verkehrsteilnehmern, im genannten Zeitraum die Umleitung U7 über die Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West zu nutzen.