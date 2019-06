Vor 2-Tage-Premiere kommt die Absage

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mit einer gewissen Euphorie kündigte noch vor Saisonbeginn Katrin Fredrich, Geschäftsführerin der Optikpark Rathenow GmbH, die von Jugendlichen selbst organisierte Konzert-Veranstaltung "Laut & Bunt" für dieses Jahr als Festival über zwei Tage an. Erstmals sollte es in diesem Format am 21. und 22. Juni stattfinden. Nun mussten die jungen Organisatoren das Festival gänzlich absagen.

"Laut & Bunt - Festival für Toleranz und Weltoffenheit", der Name spricht für sich, ist die Veranstaltung, die für Jugendliche in der Stadt Rathenow einmal jährlich seit 2008 stattfand. Jugendliche feierten dabei nicht nur ausgelassen und konnten "ihre" Musik Vorort genießen, vielmehr wurde diese Veranstaltung stets auch von Jugendlichen organisiert.

"In diesem Jahr sahen wir uns, als das Organisationsteam, mit großen Hindernissen konfrontiert", heißt es in einer Erklärung zur Absage des diesjährigen Festivals. Im Leben Jugendlicher und junger Erwachsener würden sich die Lebensumstände schnell ändern: Abitur, Ausbildung und der Start ins Arbeitsleben würden die Aufmerksamkeit fordern, erklärten die ehrenamtlichen Organisatoren. Während sich die Jugendlichen auch menschlich weiterentwickelten, sei der "Teamzusammenhalt und unser Ziel aus den Augen" verloren gegangen. Zudem verkleinerte sich das Organisationsteam - die Leiterin der Initiative ist aus der Kreisstadt sogar fortgezogen.

"Durch die vorangeschrittene Zeit wurde der Ablauf der Organisation erheblich unterbrochen, die Fristen zur Beantragung der essentiell notwendigen Fördergelder konnten nicht eingehalten werden. Aus diesen Gründen sehen wir uns gezwungen, den angedachten Termin – 21. Und 22. Juni 2019 – offiziell abzusagen", so die resultierende Meldung.

Das "Laut & Bunt"-Festival wird rein durch Fördergelder und Sponsoring finanziert, während Musiker aus ganz Deutschland und Europa kommen, um auf der Bühne zu spielen. Bei allen Akteuren entschuldigt sich das Org.-Team und lädt Interessenten ein, in der Zukunft am Projekt mitzuwirken und eine Realisierung aktiv zu unterstützen. Sie können sich per E-Mail an lautundbunt.rathenow@gmail.com oder über die Facebook-Seite des "Laut & Bunt"-Festivals melden.

Bisher hatte das Festival erst in einem Jahr ausgesetzt - im BUGA-Jahr 2015.